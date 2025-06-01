De Martigues à Marseille à vélo Martigues Bouches-du-Rhône

De Martigues à Marseille à vélo Quai des Anglais 13500 Martigues Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : 330 Distance : 58000.0 Tarif :

Au départ de l’Office de Tourisme de Martigues, enfourchez votre vélo et regagnez Marseille à travers un itinéraire adapté mais non balisé de 58km. Comptez entre 4h30 et 5h30.

+33 4 42 42 31 10

English :

Leaving from the Martigues Tourist Office, hop on your bike and cycle back to Marseille along a 58km itinerary that is suitable for cyclists but not signposted. Allow between 4h30 and 5h30.

Deutsch :

Steigen Sie vom Tourismusbüro in Martigues aus auf Ihr Fahrrad und fahren Sie auf einer 58 km langen, geeigneten, aber nicht ausgeschilderten Route zurück nach Marseille. Rechnen Sie mit 4,5 bis 5,5 Stunden.

Italiano :

Partendo dall’Ufficio del Turismo di Martigues, salite in sella alla vostra bicicletta e tornate a Marsiglia lungo un percorso di 58 km adatto ai ciclisti ma non segnalato. Prevedere tra le 4h30 e le 5h30.

Español :

Saliendo de la Oficina de Turismo de Martigues, súbase a su bicicleta y regrese a Marsella por un itinerario de 58 km apto para ciclistas pero no señalizado. Calcule entre 4h30 y 5h30.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par Provence Tourisme / Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues