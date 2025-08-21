De silhouettes en silhouettes De haut en bas La Garde-Adhémar Drôme

De silhouettes en silhouettes De haut en bas

De silhouettes en silhouettes De haut en bas Parking des montjars 26700 La Garde-Adhémar Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Tout au long du parcours, vous longerez chênes blancs, verts et kermès, genêts, murs en pierres sèches et anciens soutènements agricoles, avec en chemin les senteurs de thym et les couleurs des iris sauvages.

+33 4 75 04 07 98

English : De silhouettes en silhouettes De haut en bas

Along the way, you’ll pass by white, holm and kermes oaks, broom, dry stone walls and old agricultural supports, with the scent of thyme and the colors of wild irises along the way.

Deutsch : De silhouettes en silhouettes De haut en bas

Der Weg führt Sie an Weiß-, Grün- und Kermeseichen, Ginster, Trockenmauern und alten landwirtschaftlichen Stützmauern vorbei. Unterwegs duftet es nach Thymian und die Farben der wilden Schwertlilien leuchten.

Italiano :

Lungo il percorso si incontrano querce bianche, lecci e kermes, ginestre, muretti a secco e vecchi sostegni agricoli, con il profumo del timo e i colori degli iris selvatici.

Español : De silhouettes en silhouettes De haut en bas

A lo largo del camino, pasarás junto a encinas blancas, carrascas y coscojas, retamas, muros de piedra seca y antiguos soportes agrícolas, con el aroma del tomillo y los colores de los lirios silvestres.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-23 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme