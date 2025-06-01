De Vichy à la Montagne Bourbonnaise en VTT Vichy Allier

De Vichy à la Montagne Bourbonnaise en VTT Vichy Allier vendredi 1 août 2025.

De Vichy à la Montagne Bourbonnaise en VTT

De Vichy à la Montagne Bourbonnaise en VTT 19 rue du Parc 03200 Vichy Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Circuit de VTT itinérant empruntant les circuits de l’espace VTT-FFC Vichy Montagne Bourbonnaise.

http://www.vichymonamour.fr/ +33 4 70 59 37 89

English :

Itinerant mountain bike circuit using the routes of the Vichy Montagne Bourbonnaise VTT-FFC area.

Deutsch :

Mountainbike-Route, die die Strecken des Espace VTT-FFC Vichy Montagne Bourbonnaise nutzt.

Italiano :

Un circuito di mountain bike itinerante che utilizza i percorsi del centro di mountain bike di Vichy Montagne Bourbonnaise.

Español :

Un circuito de ciclismo de montaña itinerante que utiliza las rutas del centro de ciclismo de montaña de Vichy Montagne Bourbonnaise.

