Découverte des Lacs Merlet Rando pédestre 2 jours Courchevel Savoie

Découverte des Lacs Merlet Rando pédestre 2 jours

Découverte des Lacs Merlet Rando pédestre 2 jours Col de la Platta 73120 Courchevel Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Passez la nuit au cœur du Parc la Vanoise dans un petit refuge authentique, intimiste et confortable, situé à 2417 m d’altitude. Avant de déguster le repas préparé pour vous par Solène et Charles, découvrez deux de joyaux du Parc, les lacs Merlet.

https://www.ski.worldcupcourchevel.com/ +33 4 79 08 00 29

English :

Spend the night in the heart of the Parc la Vanoise in a small, authentic, intimate and comfortable refuge at 2417 m altitude. Before enjoying the meal prepared for you by Solène and Charles, discover two of the Park’s jewels, the Merlet lakes.

Deutsch :

Übernachten Sie im Herzen des Parc la Vanoise in einer kleinen, authentischen, intimen und komfortablen Hütte auf 2417 m Höhe. Bevor Sie das von Solène und Charles für Sie zubereitete Essen genießen, entdecken Sie zwei der Juwelen des Parks, die Merlet-Seen.

Italiano :

Trascorrete la notte nel cuore del Parc la Vanoise in un piccolo rifugio intimo e confortevole a 2417 m di altitudine. Prima di gustare il pasto preparato per voi da Solène e Charles, scoprite due dei gioielli del Parco, i laghi Merlet.

Español :

Pase la noche en el corazón del Parque de la Vanoise, en un refugio pequeño, íntimo y confortable, a 2417 m de altitud. Antes de disfrutar de la cena que le han preparado Solène y Charles, descubra dos de las joyas del Parque, los lagos de Merlet.

