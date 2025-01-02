Des sources de la Cloche au maquis de Plainville n°13 Saintigny Eure-et-Loir

Ce circuit est donné facile par son kilométrage mais vous aurez quelques côtes à franchir en pédalant pour atteindre la Butte de Piclos qui domine à 281 mètres. De beaux points de vue sont à découvrir et les villages méritent bien une pause.

This trail may not be long, but it does work its way up some hills that you’ll have to pedal up before reaching Piclos Mound at 281 metres above sea level! You’ll be rewarded with some breathtaking views and take a well-deserved rest as you visit the villages.

Diese Rundtour ist zwar relativ kurz, doch Sie werden einige Steigungen auf dem Rad zu überwinden haben, um die Butte de Piclos in 281 m Höhe zu erreichen. Hier können Sie schöne Ausblicke genießen und Dörfer entdecken, in denen sich eine Pause lohnt.

Questo percorso è facile in termini di chilometraggio, ma ci sono alcune colline da pedalare fino alla Butte de Piclos, che svetta a 281 metri. Ci sono bellissimi panorami da scoprire e i villaggi meritano una sosta.

Esta ruta es fácil en términos de kilometraje, pero hay algunas colinas para pedalear hasta la Butte de Piclos, que se eleva a 281 metros. Hay muchas vistas hermosas que descubrir y los pueblos bien merecen un descanso.

