Descente Courchevel Le Praz Courchevel Savoie vendredi 1 août 2025.

Descente Courchevel Le Praz 73120 Courchevel Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Traversez les prairies en direction du village typique de Courchevel le Praz et son lac, en admirant les hameaux du versant opposé.

+33 4 79 08 00 29

English : Descente Courchevel Le Praz

Head across the meadows to the traditional village of Courchevel Le Praz and the lake, enjoying views of the hamlets on the facing mountainside.

Deutsch : Descente Courchevel Le Praz

Überqueren Sie die Wiesen in Richtung des typischen Dorfes Courchevel le Praz und seines Sees und bewundern Sie dabei die Weiler auf dem gegenüberliegenden Hang.

Italiano :

Attraversate i prati verso il tipico villaggio di Courchevel le Praz e il suo lago, ammirando le frazioni sul versante opposto.

Español : Descente Courchevel Le Praz

Atraviese los prados en dirección al típico pueblo de Courchevel le Praz y su lago, admirando las aldeas de la ladera opuesta.

2024-07-11