Deux jours à cheval en Anjou Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Deux jours à cheval en Anjou Chênehutte 49350 Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire Pays de la Loire

Pendant deux jours, en petit groupe de maximum 5 à 6 cavaliers, oubliez la routine et vivez au rythme de vos chevaux dans une ambiance familiale ! Au programme bords de Loire, forêts, nature et patrimoine…

https://www.relaisdesmoulins.fr/ +33 2 41 38 55 64

English :

For two days, in small groups of no more than 5 or 6 riders, forget routine and live at the pace of your horses in a family atmosphere! The program includes the banks of the Loire, forests, nature and heritage…

Deutsch :

Vergessen Sie zwei Tage lang in kleinen Gruppen von maximal 5 bis 6 Reitern die Routine und leben Sie in einer familiären Atmosphäre im Rhythmus Ihrer Pferde! Auf dem Programm stehen die Ufer der Loire, Wälder, Natur und Kulturerbe…

Italiano :

Per due giorni, in piccoli gruppi di non più di 5 o 6 cavalieri, dimenticate la routine e vivete al ritmo dei vostri cavalli in un’atmosfera familiare! Il programma comprende le rive della Loira, le foreste, la natura e il patrimonio…

Español :

Durante dos días, en pequeños grupos de no más de 5 ó 6 jinetes, ¡olvídese de la rutina y viva al ritmo de sus caballos en un ambiente familiar! El programa incluye las orillas del Loira, bosques, naturaleza y patrimonio…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-18 par eSPRIT Pays de la Loire