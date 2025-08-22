DRAIN ENTRE LOIRE ET VIGNOBLE Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Drain Entre Loire et Vignoble

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Drain Entre Loire et Vignoble 49530 Orée d’Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 18700.0 Tarif :

En plus de ces trésors patrimoniaux, sur votre parcours, vous serez récompensé par des vues panoramiques imprenables sur les paysages environnants. Laissez-vous émerveiller par la beauté de la Loire et des vignobles qui s’étendent à perte de vue.

https://maine-et-loire.ffrandonnee.fr/ +33 2 41 79 01 77

English :

In addition to these heritage treasures, along the way you’ll be rewarded with breathtaking panoramic views of the surrounding countryside. Marvel at the beauty of the Loire and the vineyards that stretch as far as the eye can see.

Deutsch :

Neben diesen Schätzen des Kulturerbes werden Sie auf Ihrem Weg mit atemberaubenden Panoramablicken auf die umliegenden Landschaften belohnt. Lassen Sie sich von der Schönheit der Loire und den Weinbergen, die sich so weit das Auge reicht, verzaubern.

Italiano :

Oltre a questi tesori del patrimonio, lungo il percorso sarete ricompensati con viste panoramiche mozzafiato sulla campagna circostante. Ammirate la bellezza della Loira e dei vigneti che si estendono a perdita d’occhio.

Español :

Además de estos tesoros patrimoniales, a lo largo del camino disfrutará de impresionantes vistas panorámicas de la campiña circundante. Maravíllese ante la belleza del Loira y los viñedos que se extienden hasta donde alcanza la vista.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Anjou tourime