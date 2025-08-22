Du Causse au Rougier Gravel Saint-Affrique Aveyron

Du Causse au Rougier Gravel

Du Causse au Rougier Gravel 12400 Saint-Affrique Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Sensation de dépaysement avec cette grande boucle qui, en deux ascensions, vous transporte d’un paysage à l’autre, des paysages de pierre du causse d’Hermilix aux vallons lie-de-vin du Rougier de Camarès

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : From Causse to Rougier Gravel

A true sense of escape with this large loop that, through two climbs, carries you from one landscape to another from the stone landscapes of the causse d’Hermilix to the wine-coloured valleys of the Rougier de Camarès.

Deutsch :

Ein Gefühl der Abwechslung mit dieser großen Schleife, die Sie in zwei Anstiegen von einer Landschaft in die andere bringt, von den Steinlandschaften der Causse d’Hermilix zu den weinroten Tälern des Rougier de Camarès

Italiano :

Questo lungo anello vi porta da un paesaggio all’altro in due salite, dai paesaggi pietrosi del Causse d’Hermilix alle valli vinicole del Rougier de Camarès

Español : Del Causse al Rougier Gravel

Una sensación de cambio de aires con este gran bucle que, en dos ascensiones, le transporta de un paisaje a otro: de los paisajes de piedra del causse d’Hermilix a los valles color vino del Rougier de Camarès.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-09 par ADT Aveyron