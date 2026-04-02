Du centre-ville de Martigues au port de Carro à vélo Martigues Bouches-du-Rhône

Du centre-ville de Martigues au port de Carro à vélo

Du centre-ville de Martigues au port de Carro à vélo Quai Alsace Lorraine 13500 Martigues Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : 330 Distance : 13000.0 Tarif :

Au départ du centre-ville de Martigues, alternez entre voie verte et route en direction de la Côte Bleue pendant 13km à vélo.

+33 4 42 42 31 10

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English :

Starting from the city centre of Martigues, alternate between greenway and road towards the Côte Bleue for 13km by bike.

Deutsch :

Vom Stadtzentrum von Martigues aus geht es mit dem Fahrrad 13 km lang abwechselnd auf Radwegen und Straßen in Richtung Côte Bleue.

Italiano :

Partendo dal centro di Martigues, si alternano stradine e strade verdi per 13 km in direzione della Côte Bleue.

Español :

Partiendo del centro de la ciudad de Martigues, alterne entre vía verde y carretera hacia la Côte Bleue durante 13 km en bicicleta.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-19 par Provence Tourisme Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues