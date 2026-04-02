Du centre-ville de Martigues au port de Carro à vélo Martigues Bouches-du-Rhône
Du centre-ville de Martigues au port de Carro à vélo Martigues Bouches-du-Rhône vendredi 1 mai 2026.
Du centre-ville de Martigues au port de Carro à vélo
Du centre-ville de Martigues au port de Carro à vélo Quai Alsace Lorraine 13500 Martigues Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Durée : 330 Distance : 13000.0 Tarif :
Au départ du centre-ville de Martigues, alternez entre voie verte et route en direction de la Côte Bleue pendant 13km à vélo.
+33 4 42 42 31 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Starting from the city centre of Martigues, alternate between greenway and road towards the Côte Bleue for 13km by bike.
Deutsch :
Vom Stadtzentrum von Martigues aus geht es mit dem Fahrrad 13 km lang abwechselnd auf Radwegen und Straßen in Richtung Côte Bleue.
Italiano :
Partendo dal centro di Martigues, si alternano stradine e strade verdi per 13 km in direzione della Côte Bleue.
Español :
Partiendo del centro de la ciudad de Martigues, alterne entre vía verde y carretera hacia la Côte Bleue durante 13 km en bicicleta.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-19 par Provence Tourisme Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues
À voir aussi à Martigues (Bouches-du-Rhône)
- Les chiens de Navarre Ferrières Martigues 10 avril 2026
- Finale IFBB Rond point de l’hôtel de ville Martigues 10 avril 2026
- Afterwork Les amateurs à l’honneur Ferrières Martigues 10 avril 2026
- La Foulée Zontienne Martégale Ferrières Martigues 12 avril 2026
- Vide grenier de l’association Matéo Rue des Ragues Martigues 19 avril 2026