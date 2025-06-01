Du Puits du Roi au Vivier Corax Compiègne Oise

Du Puits du Roi au Vivier Corax Compiègne Oise vendredi 1 août 2025.

Du Puits du Roi au Vivier Corax A pieds Facile

Du Puits du Roi au Vivier Corax Carrefour du Puits du Roi 60200 Compiègne Oise Hauts-de-France

Durée : 195 Distance : 8600.0 Tarif :

Ce parcours forestier de près de 9 km vous mènera du carrefour central de l’Octogone à la charmante maison forestière du Vivier-Corax qu’entourent de belles et riches mares forestières. Il rejoindra ensuite l’orée du bois à Lacroix-Saint-Ouen avant d’emprunter le chemin des plaideurs. C’est l’un des plus vieux chemins de la forêt. Il était emprunté par les habitants de La Croix-Saint-Ouen pour aller demander justice au bailli de Pierrefonds, d’où son nom.

La Maison forestière du Vivier-Corax est implantée en plein cœur du massif forestier. Comme l’indique son nom, c’était autrefois c’était une ferme comportant une laiterie et un important vivier. Vous pouvez également profiter de cette randonnée pour découvrir les mares parmi les plus riches de la forêt de Compiègne. Un cortège exceptionnel d’espèces végétales et animales des milieux tourbeux vivent dans la mare du Vivier-Corax ou à proximité plantes carnivores, libellules, oiseaux et même la grande faune dont vous pourrez observer les traces. Et si vous avez un peu de temps après la randonnée, vous pouvez vous laisser guider en suivant le sentier d’interprétation de la rainette.

English : Du Puits du Roi au Vivier Corax

This forest trail of nearly 9 km will take you from the central crossroads of the Octagon to the charming Vivier-Corax forest house surrounded by beautiful and rich forest pools. It will then reach the edge of the woods at Lacroix-Saint-Ouen before taking the chemin des plaideurs. This is one of the oldest roads in the forest. It was used by the inhabitants of La Croix-Saint-Ouen to go and ask for justice from the bailiff of Pierrefonds, hence its name

The Maison forestière du Vivier-Corax is located in the heart of the forest. As its name suggests, it was once a farm with a dairy and an important fishpond. You can also take advantage of this hike to discover some of the richest ponds in the forest of Compiègne. An exceptional procession of plant and animal species from peaty environments live in the pond of Vivier-Corax or nearby: carnivorous plants, dragonflies, birds and even the large fauna whose traces you can observe. And if you have some time after the hike, you can let yourself be guided by following the tree frog interpretation trail.

Deutsch : Du Puits du Roi au Vivier Corax

Dieser fast 9 km lange Waldweg führt Sie von der zentralen Kreuzung des Oktogons zum charmanten Forsthaus Vivier-Corax, das von schönen und reichen Waldtümpeln umgeben ist. Anschließend führt der Weg zum Waldrand in Lacroix-Saint-Ouen, bevor er auf den « Chemin des plaideurs » trifft. Dies ist einer der ältesten Wege des Waldes. Er wurde von den Einwohnern von La Croix-Saint-Ouen benutzt, um den Vogt von Pierrefonds um Gerechtigkeit zu bitten, daher sein Name

Das Maison forestière du Vivier-Corax befindet sich im Herzen des Waldmassivs. Wie der Name schon sagt, war es früher ein Bauernhof mit einer Molkerei und einem großen Fischteich. Sie können diese Wanderung auch nutzen, um die Tümpel zu entdecken, die zu den artenreichsten des Waldes von Compiègne gehören. Im Vivier-Corax-Teich oder in seiner Nähe leben zahlreiche Pflanzen- und Tierarten, die in Moorlandschaften vorkommen: fleischfressende Pflanzen, Libellen, Vögel und sogar Großwildtiere, deren Spuren Sie beobachten können. Und wenn Sie nach der Wanderung noch etwas Zeit haben, können Sie sich auf dem Laubfrosch-Interpretationspfad führen lassen.

Italiano :

Questo sentiero forestale di quasi 9 km vi porterà dall’incrocio centrale dell’Ottagono all’incantevole casa forestale Vivier-Corax, circondata da splendidi e ricchi laghetti forestali. Si arriva quindi al limite del bosco a Lacroix-Saint-Ouen prima di imboccare lo Chemin des plaideurs. È uno dei sentieri più antichi della foresta. Era utilizzato dagli abitanti di La Croix-Saint-Ouen per andare a chiedere giustizia all’ufficiale giudiziario di Pierrefonds, da cui il nome

La Maison forestière du Vivier-Corax si trova nel cuore della foresta. Come suggerisce il nome, un tempo era una fattoria con un caseificio e una grande peschiera. Potete anche approfittare di questa passeggiata per scoprire alcuni degli stagni più ricchi della foresta di Compiègne. Lo stagno di Vivier-Corax ospita una gamma eccezionale di specie vegetali e animali degli ambienti torbosi: piante carnivore, libellule, uccelli e persino una fauna di grandi dimensioni, di cui è possibile osservare le tracce. E se avete un po’ di tempo dopo l’escursione, potete seguire il percorso di interpretazione della raganella.

Español : Du Puits du Roi au Vivier Corax

Esta pista forestal de casi 9 km le llevará desde el cruce central del Octógono hasta la encantadora casa forestal Vivier-Corax, rodeada de bellos y ricos estanques forestales. A continuación, conduce al borde del bosque en Lacroix-Saint-Ouen antes de tomar el Chemin des plaideurs. Este es uno de los caminos más antiguos del bosque. Los habitantes de La Croix-Saint-Ouen la utilizaban para ir a pedir justicia al alguacil de Pierrefonds, de ahí su nombre

La Maison forestière du Vivier-Corax está situada en el corazón del bosque. Como su nombre indica, en su día fue una granja con una lechería y un gran estanque de peces. También puede aprovechar este paseo para descubrir algunos de los estanques más ricos del bosque de Compiègne. El estanque de Vivier-Corax alberga una gama excepcional de especies vegetales y animales de ambientes turbosos: plantas carnívoras, libélulas, aves e incluso fauna de gran tamaño, cuyas huellas podrá observar. Y si tiene algo de tiempo después de la caminata, puede seguir el sendero de interpretación de las ranas arbóreas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France