École de Ski Français des Rousses Les Rousses Jura

École de Ski Français des Rousses 495 rue pasteur 39220 Les Rousses Jura Bourgogne-Franche-Comté

Activités en hiver ski alpin/nordique, snowboard, biathlon, raquettes… du 1er/11 au 1er/04 et en été du 1er/05 au 1er/11. Voir notre site internet.

http://www.esf-lesrousses.com/ +33 3 84 60 01 61

English : École de Ski Français des Rousses

Winter activities downhill/nordic skiing, snowboarding, biathlon, snowshoeing… from 1/11 to 1/04 and in summer from 1/05 to 1/11. See our website.

Deutsch : École de Ski Français des Rousses

Aktivitäten im Winter Ski alpin/nordisch, Snowboard, Biathlon, Schneeschuhwandern… vom 1.11. bis 1.4. und im Sommer vom 1.5. bis 1.11. Siehe unse…

Italiano :

Attività invernali di sci alpino/nordico, snowboard, biathlon, racchette da neve… dal 1/11 al 1/04 e in estate dal 1/05 al 1/11. Vedere il nostro sito web.

Español :

Actividades de invierno esquí alpino/nórdico, snowboard, biatlón, raquetas de nieve… del 1/11 al 1/04 y en verano del 1/05 al 1/11. Consulte nuestra página web.

