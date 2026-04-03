Education Sports et Loisirs 84 Avignon Vaucluse

Education Sports et Loisirs 84

Education Sports et Loisirs 84 581 route de l’Aérodrome 84000 Avignon Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

L’association Éducation Sport Loisirs 84 (ESL 84) est une association loi 1901 à but non lucratif qui œuvre pour l’éducation populaire sur les territoires du Vaucluse et du Gard.

https://esl84.com/ +33 7 67 14 21 16

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English :

Éducation Sport Loisirs 84 (ESL 84) is a non-profit association under the French law of 1901 that promotes popular education in the Vaucluse and Gard regions.

Deutsch :

Der Verein Éducation Sport Loisirs 84 (ESL 84) ist ein gemeinnütziger Verein nach dem Gesetz von 1901, der sich in den Departements Vaucluse und Gard für die Volksbildung einsetzt.

Italiano :

L’associazione Éducation Sport Loisirs 84 (ESL 84) è un’associazione senza scopo di lucro ai sensi della legge francese del 1901 che promuove l’educazione popolare nelle regioni di Vaucluse e Gard.

Español :

La asociación Éducation Sport Loisirs 84 (ESL 84) es una asociación sin ánimo de lucro amparada por la ley francesa de 1901 que promueve la educación popular en las regiones de Vaucluse y Gard.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-02-06 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme