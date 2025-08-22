En canoë, à la voile… la Loire et ses secrets sur l’Éco-Patriloire ! Saint-Dyé-sur-Loire Loir-et-Cher

En canoë, à la voile… la Loire et ses secrets sur l’Éco-Patriloire !

En canoë, à la voile… la Loire et ses secrets sur l’Éco-Patriloire ! 41500 Saint-Dyé-sur-Loire Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Embarquez à bord de votre canoë et descendez la Loire entre Saint-Laurent-Nouan et Saint-Dyé-sur-Loire pour une balade ponctuée de découvertes naturelles et culturelles. L’Éco-Patriloire, une alternative originale pour appréhender la Vallée de la Loire et le Pays des Châteaux !

http://www.maisondeloire41.fr/ +33 2 54 81 68 07

English :

Board your canoe and paddle down the Loire between Saint-Laurent-Nouan and Saint-Dyé-sur-Loire for a trip punctuated by natural and cultural discoveries. The Éco-Patriloire, an original alternative to discover the Loire Valley and the Pays des Châteaux!

Deutsch :

Gehen Sie an Bord Ihres Kanus und fahren Sie die Loire zwischen Saint-Laurent-Nouan und Saint-Dyé-sur-Loire hinunter, um Natur und Kultur zu entdecken. Das Öko-Patriloire ist eine originelle Alternative, um das Loire-Tal und das Land der Schlösser kennenzulernen!

Italiano :

Salite a bordo della vostra canoa e scendete lungo la Loira tra Saint-Laurent-Nouan e Saint-Dyé-sur-Loire per un viaggio costellato di scoperte naturali e culturali. L’Eco-Patriloire, un’alternativa originale per capire la Valle della Loira e il Pays des Châteaux!

Español :

Embarque en su canoa y descienda el Loira entre Saint-Laurent-Nouan y Saint-Dyé-sur-Loire para un viaje salpicado de descubrimientos naturales y culturales. El Eco-Patriloire, una alternativa original para conocer el Valle del Loira y el Pays des Châteaux

