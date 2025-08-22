Entre Blois et Chambord Saint-Dyé-sur-Loire Loir-et-Cher

Entre Blois et Chambord En VTC

Entre Blois et Chambord 41500 Saint-Dyé-sur-Loire Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Durée : 150 Distance : 36500.0 Tarif :

Itinéraire 9 Cette balade vous mènera du château de Louis XII au plus célèbre des rendez-vous de chasse de Renaissance, de l’époque des pillages des vikings remontant la Loire à celle des grandes fêtes royales. A Saint-Dyé notamment, vous pourrez voir les traces des grandes crues du fleuve royal.

English : Between Blois and Chambord

Set out along this trail from Louis XII’s château to the most famous of Renaissance hunting grounds, from the time of the Viking pillaging, up the Loire, to the time of sumptuous royal parties. Check out the marks left behind by the royal river’s big floods at Saint-Dyé in particular.

Deutsch : Zwischen Blois und Chambord

Diese Tour führt Sie vom Schloss von Ludwig XII. zum berühmtesten Jagdgebiet der Renaissance, von der Zeit der Plünderungen der Wikinger, die die Loire hinauffuhren, bis zu den großen Festen des Königs. In Saint-Dyé können Sie u.a. die Spuren der großen Hochwasser des königlichen Flusses sehen.

Italiano :

Questa passeggiata vi porterà dal castello di Luigi XII alle più famose riserve di caccia del Rinascimento, dall’epoca dei saccheggi dei vichinghi che risalivano la Loira fino alle grandi feste reali. A Saint-Dyé, in particolare, sono visibili le tracce delle grandi piene del fiume reale.

Español :

Este paseo le llevará desde el castillo de Luis XII hasta los cotos de caza más famosos del Renacimiento, desde la época de los vikingos saqueadores que remontaban el Loira hasta la de las grandes fiestas reales. En Saint-Dyé, en particular, se pueden ver las huellas de las grandes crecidas del río

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par SIT Centre-Val de Loire