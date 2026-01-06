Histoire de contes avec la Maison de la Loire Saint-Dyé-sur-Loire
Saint-Dyé-sur-Loire Loir-et-Cher
Tarif : – –
Début : 2026-05-07 19:00:00
fin : 2026-05-07
2026-05-07
Laissez-vous conter les histoires des contes.
Lors de nos soirées contes, laissez-vous emporter par la magie des mots, et redécouvrez le pouvoir des histoires pour éveiller l’imaginaire. Que vous soyez petit ou grand, préparez-vous à être émerveillé et à voyager à travers des récits qui vous transporteront au-delà des frontières du possible. Une soirée riche en émotions et en découvertes vous attend, où chaque conte est une invitation à rêver et à réfléchir .
Saint-Dyé-sur-Loire 41500 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 81 68 07 contact@maisondeloire41.fr
English :
Let yourself be told the stories of fairy tales.
