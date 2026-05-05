Tours et détours dans Saint-Dyé-sur-Loire, petite cité de caractère, Eglise de Saint-Dyé-sur-Loire, Saint-Dyé-sur-Loire

Tours et détours dans Saint-Dyé-sur-Loire, petite cité de caractère Samedi 27 juin, 10h00 Eglise de Saint-Dyé-sur-Loire Loir-et-Cher

Gratuit, inscription souhaitée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00

Samedi 27 juin de 10h00 à 17h00

Rendez-vous à l’Eglise de Saint-Dyé à 10h00

Pique-nique tiré du sac de chacun sur les bords de Loire, ou à l’abri si nécessaire.

Pot de l’amitié avec vue surplombant la Loire.

Vous vous laisserez guider par un historien de l’association Tour et Détours de Saint-Dyé, petite cité de caractère, ainsi que par Aude Benoist, historienne du patrimoine architectural et membre de la délégation du Loir-et-Cher de l’association Maisons Paysannes de France, à travers les quais de la Loire, les rues, les sentiers et les venelles de Saint-Dyé.

Vous découvrirez les bâtiments ayant accueilli les anciennes auberges du Cheval Blanc et de l’Étoile, une maison à galerie, un manoir, un puits du XVIe siècle « dans son jus », le coin aux fers… et bien d’autres éléments, autant de surprises, dont, en fin de journée, une ancienne ferme paysanne préservée.

Autre intérêt de la balade : Kevin Denis, délégué départemental de Maisons Paysannes de Loir-et-Cher, expliquera, au fil de la déambulation, les préconisations de l’association en s’appuyant sur des exemples concrets de restaurations réussies. Il commentera également, exemples à l’appui, les matériaux utilisés — et à privilégier — dans le bâti ancien, ainsi que leur mise en œuvre. Un regard concret, pratique et original.

Vous aurez ainsi la chance d’entendre, simultanément, un commentaire historique, architectural et technique du riche patrimoine bâti de Saint-Dyé.

Vous serez invités à relier l’histoire des lieux à leur architecture, afin de mieux connaître cette petite cité de caractère.

Des surprises vous attendent également, comme un jeu de devinettes autour d’outils anciens à caractère agricole issus du « musée d’Autrefois », ainsi qu’un pot de l’amitié sur une terrasse dominant la Loire.

Nous serons ainsi pleinement dans le thème national de la journée : nous aurons fait des tours et détours avec cette association dyonisienne qui porte, fort opportunément — il faut le reconnaître — le nom de «Tours et Détours ».

Inscription préalable souhaitée auprès des associations « Tour et Détours » de Saint-Dyé ou « Maisons Paysannes de Loir-et-Cher ». Gratuit.

Eglise de Saint-Dyé-sur-Loire rue de l’église 41500 Saint-Dyé-sur-Loire Saint-Dyé-sur-Loire 41500 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « loir-et-cher@maisons-paysannes.org »}]

Commentaires historiques et architecturaux par les associations Tour et Détours de Saint-Dyé et Maisons Paysannes de France, délégation de Loir-et-Cher cité de caractère historien

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