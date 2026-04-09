Saint-Dyé-sur-Loire

Juin Un Mois Une Action Lutte contre les espèces invasives Ambroisie avec la Maison de la Loire

Saint-Dyé-sur-Loire Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Nous vous proposons une activité consacrée à la lutte contre l’ambroisie, une plante invasive qui pose de sérieux problèmes pour la biodiversité locale et la santé humaine. Avec des experts, nous apprendrons à identifier cette espèce nuisible et à la retirer efficacement de notre environnement.

Nous vous proposons une activité consacrée à la lutte contre l’ambroisie, une plante invasive qui pose de sérieux problèmes pour la biodiversité locale et la santé humaine. Avec des experts, nous apprendrons à identifier cette espèce nuisible et à la retirer efficacement de notre environnement. Cette activité est une occasion idéale pour échanger des connaissances, rencontrer des passionnés de nature et contribuer à la préservation de notre précieuse flore locale. N’oubliez pas d’apporter des gants et des vêtements adaptés pour une matinée productive en plein air, tout en faisant une différence positive pour notre communauté et notre écosystème. .

Saint-Dyé-sur-Loire 41500 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 81 68 07 contact@maisondeloire41.fr

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English :

We propose an activity dedicated to the fight against ragweed, an invasive plant that poses serious problems for local biodiversity and human health. With the help of experts, we’ll learn how to identify this harmful species and effectively remove it from our environment.

L’événement Juin Un Mois Une Action Lutte contre les espèces invasives Ambroisie avec la Maison de la Loire Saint-Dyé-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-09 par ADT41