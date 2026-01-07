La Loire au coucher du soleil avec la Maison de la Loire Saint-Dyé-sur-Loire
La Loire au coucher du soleil avec la Maison de la Loire
Saint-Dyé-sur-Loire Loir-et-Cher
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Mercredi 2026-07-01 19:00:00
fin : 2026-08-26
2026-07-01
Balade à la découverte de la faune et la flore ligérienne avec la Maison de la Loire
Découvrir la faune et la flore de la Loire à un moment crucial de la journée, entre ceux qui partent se reposer et ceux qui émergent. La Loire est un véritable sanctuaire pour la biodiversité, offrant un spectacle naturel à chaque tournant.
Profitez de ces moments pour vous immerger dans la nature, écouter les oiseaux et observer les plantes qui bordent le fleuve. Une invitation à ralentir, à contempler et à apprécier la beauté simple et sauvage de la nature au crépuscule. 7 .
Saint-Dyé-sur-Loire 41500 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 81 68 07 contact@maisondeloire41.fr
English :
Discover the flora and fauna of the Loire with the Maison de la Loire
