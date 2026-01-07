La Loire au coucher du soleil avec la Maison de la Loire

Saint-Dyé-sur-Loire Loir-et-Cher

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-01 19:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-07-01

Balade à la découverte de la faune et la flore ligérienne avec la Maison de la Loire

Découvrir la faune et la flore de la Loire à un moment crucial de la journée, entre ceux qui partent se reposer et ceux qui émergent. La Loire est un véritable sanctuaire pour la biodiversité, offrant un spectacle naturel à chaque tournant.

Profitez de ces moments pour vous immerger dans la nature, écouter les oiseaux et observer les plantes qui bordent le fleuve. Une invitation à ralentir, à contempler et à apprécier la beauté simple et sauvage de la nature au crépuscule. 7 .

Saint-Dyé-sur-Loire 41500 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 81 68 07 contact@maisondeloire41.fr

English :

Discover the flora and fauna of the Loire with the Maison de la Loire

