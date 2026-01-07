Découverte des araignées avec la Maison de la Loire

Saint-Dyé-sur-Loire Loir-et-Cher

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Découverte des araignées avec la Maison de la Loire. Initiez-vous à l’observation des araignées, un monde fascinant et souvent méconnu.

Découvrez la diversité incroyable de ces créatures à huit pattes lors de cette sortie. Accompagnés d’un guide, vous apprendrez à identifier différentes espèces et comprendre leur rôle essentiel dans l’écosystème. Vous explorerez leurs habitats variés et découvrirez leurs comportements surprenants, des toiles ingénieuses aux techniques de chasse astucieuses. Cette activité est parfaite pour tous celles et ceux qui souhaitent dépasser les idées reçues et apprécier la beauté unique de ces petites tisseuses 3 .

Saint-Dyé-sur-Loire 41500 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 81 68 07 contact@maisondeloire41.fr

English :

Discover spiders with the Maison de la Loire. Learn how to observe spiders, a fascinating and often misunderstood world.

