Balade crépusculaire en canoë avec un guide nature

Maison de la Loire Saint-Dyé-sur-Loire Loir-et-Cher

Tarif : 28 – 28 – EUR

28

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-26 18:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-06-26

Découverte privilégiée du fleuve en canoë, accompagnée d’un animateur nature. Jusqu’au coucher du soleil, venez vivre une immersion sur le fleuve royal.

Balade crépusculaire en canoë avec un guide nature. Découverte privilégiée du fleuve en canoë, accompagnée d’un animateur nature. Après un pique-nique sur une île, vous vous laisserez porter par le fleuve jusqu’au coucher du soleil où les lumières sont les plus belles. Une immersion magique sur le fleuve royal. Avec l’aide de notre guide nature vous pourrez observer la faune, notamment les castors,mais également découvrir la flore et les îles et grèves du fleuve. Prévoir votre pique-nique. Accessible aux enfants qui savent nager. 28 .

Maison de la Loire Saint-Dyé-sur-Loire 41500 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 81 68 07 contact@maisondeloire41.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the river by canoe, accompanied by a nature guide. Come and immerse yourself in the royal river until sunset.

L’événement Balade crépusculaire en canoë avec un guide nature Saint-Dyé-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-06 par ADT41