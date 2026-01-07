Camp nature Loire avec la Maison de la Loire

Saint-Dyé-sur-Loire Loir-et-Cher

Début : Jeudi 2026-07-13 09:00:00

fin : 2026-07-29

2026-07-13 2026-07-23 2026-08-24

Viens vivre un temps de vacances en pleine nature. Dans la bonne humeur et dans une ambiance familiale, jeux collectifs et activités de découverte des bords de Loire seront au programme. Hébergement sous tente et déplacements à vélo

Saint-Dyé-sur-Loire 41500 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 81 68 07 contact@maisondeloire41.fr

English :

Come and enjoy a vacation in the heart of nature. In a friendly, family atmosphere, group games and activities to discover the banks of the Loire will be on the program. Accommodation in tents and bike rides

