Entre Monts et Vallées Marcigny Saône-et-Loire

Entre Monts et Vallées En VTT assistance électrique Difficile

Entre Monts et Vallées Brionnais Découvertes 71110 Marcigny Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 36000.0 Tarif :

Au départ de Marcigny, vous monterez au village de Sarry puis Briant et vous descendrez vers la commune de Sainte-Foy. Une balade à travers bois et bocage.

Difficile

https://www.brionnais-tourisme.fr/ +33 3 85 25 39 06

English :

From Marcigny, you will go up to the village of Sarry then Briant and you will go down towards the commune of Sainte-Foy. A walk through woods and hedgerows.

Deutsch :

Von Marcigny aus geht es hinauf zum Dorf Sarry, dann Briant und hinunter zur Gemeinde Sainte-Foy. Eine Wanderung durch Wälder und Bocage.

Italiano :

Da Marcigny si sale al villaggio di Sarry, poi a Briant e quindi si scende al comune di Sainte-Foy. Una passeggiata tra boschi e siepi.

Español :

Desde Marcigny, subirá hasta el pueblo de Sarry, luego Briant y después bajará hasta el municipio de Sainte-Foy. Un paseo entre bosques y setos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-14 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data