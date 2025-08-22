Entre Monts et Vallées Marcigny Saône-et-Loire
Entre Monts et Vallées En VTT assistance électrique Difficile
Entre Monts et Vallées Brionnais Découvertes 71110 Marcigny Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 36000.0 Tarif :
Au départ de Marcigny, vous monterez au village de Sarry puis Briant et vous descendrez vers la commune de Sainte-Foy. Une balade à travers bois et bocage.
https://www.brionnais-tourisme.fr/ +33 3 85 25 39 06
English :
From Marcigny, you will go up to the village of Sarry then Briant and you will go down towards the commune of Sainte-Foy. A walk through woods and hedgerows.
Deutsch :
Von Marcigny aus geht es hinauf zum Dorf Sarry, dann Briant und hinunter zur Gemeinde Sainte-Foy. Eine Wanderung durch Wälder und Bocage.
Italiano :
Da Marcigny si sale al villaggio di Sarry, poi a Briant e quindi si scende al comune di Sainte-Foy. Una passeggiata tra boschi e siepi.
Español :
Desde Marcigny, subirá hasta el pueblo de Sarry, luego Briant y después bajará hasta el municipio de Sainte-Foy. Un paseo entre bosques y setos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-14 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data