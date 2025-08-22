Epis et colombages en Perche-Gouet n°9 Brou Eure-et-Loir

Epis et colombages en Perche-Gouet n°9 En VTC

Epis et colombages en Perche-Gouet n°9 Chapelle Saint-Marc 28160 Brou Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : 270 Distance : 39900.0 Tarif :

De jolis manoirs et petits châteaux se découvrent au fil de cette randonnée avec quelques petites montées et relativement longue. Le paysage du Perche Gouet se caractérise par des cultures céréalières et un élevage annonçant le Perche.

English : Epis et colombages en Perche-Gouet n°9

This fairly long trail with a few gentle climbs is dotted here and there with pretty manor houses and small châteaux. The scenery around Le Perche Gouet is a patchwork of cereal fields and farmland for livestock heralding nearby Le Perche.

Deutsch : Felder und Fachwerkhäuser in Perche-Gouet

Bei dieser relativ langen Tour mit einigen kleinen Anstiegen entdecken Sie hübsche Landsitze und kleine Schlösser. Die Landschaft des Perche Gouet ist durch Getreidefelder und Viehzucht, die das Perche ankündigen, gekennzeichnet.

Italiano :

In questa passeggiata relativamente lunga, con alcune brevi salite, si possono scoprire graziosi manieri e piccoli castelli. Il paesaggio del Perche Gouet è caratterizzato dalle colture cerealicole e dall’allevamento, che sono i tratti distintivi del Perche.

Español :

En este paseo relativamente largo, con algunas subidas cortas, se pueden descubrir bonitas casas solariegas y pequeños castillos. El paisaje del Perche Gouet se caracteriza por los cultivos de cereales y la ganadería, que son las señas de identidad del Perche.

