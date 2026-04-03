Escapade à l’Ecluse n°8 Troyes Aube

Escapade à l’Ecluse n°8 Facile

Escapade à l’Ecluse n°8 1 Rue Louis Ulbach 10000 Troyes Aube Grand Est

Durée : 43200 Distance : 44773.2 Tarif :

idée rando à la journée au départ du centre ville de Troyes en direction de l’Écluse N°8 sur la voie verte du Canal de la Haute-Seine.

Arrivés à l’Écluse n°8 prenez le temps de vous désaltérer ou de manger à la terrasse de cette sympathique saladerie.

Facile

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English :

idea of a day hike from downtown Troyes to Écluse N°8 on the Canal de la Haute-Seine greenway.

When you arrive at l’Écluse N°8, take time to quench your thirst or have a bite to eat on the terrace of this friendly salad bar.

Deutsch :

idee für eine Tageswanderung vom Stadtzentrum von Troyes in Richtung der Schleuse Nr. 8 auf dem grünen Weg des Kanals der Oberen Seine.

An der Schleuse Nr. 8 angekommen, nehmen Sie sich die Zeit, um auf der Terrasse dieses sympathischen Saladerie etwas zu trinken oder zu essen.

Italiano :

idea di una gita di un giorno che parte dal centro di Troyes e si dirige verso L’Écluse No. 8 sulla greenway del Canal de la Haute-Seine.

Una volta arrivati a L’Écluse No. 8, prendetevi il tempo di dissetarvi o di mangiare un boccone sulla terrazza di questo accogliente salad bar.

Español :

idea de una excursión de un día partiendo del centro de Troyes y dirigiéndose a L’Écluse nº 8, en la vía verde del Canal de la Haute-Seine.

Una vez en L’Écluse nº 8, tómese su tiempo para saciar la sed o comer algo en la terraza de este agradable bar de ensaladas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-08-21 par Aube en Champagne Attractivité