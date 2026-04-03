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Escapade à vélo autour des Grands Lacs de la Forêt d’Orient Troyes Aube

Escapade à vélo autour des Grands Lacs de la Forêt d’Orient Troyes Aube vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Escapade à vélo autour des Grands Lacs de la Forêt d'Orient Troyes

Adresse : Troyes

Ville : 10000 Troyes

Département : Aube

Début : 2026-05-01

Fin : 2029-12-31

Escapade à vélo autour des Grands Lacs de la Forêt d’Orient Facile

Escapade à vélo autour des Grands Lacs de la Forêt d’Orient 2 Avenue Maréchal Joffre 10000 Troyes Aube Grand Est

Durée : Distance : 120560.0 Tarif :

Départ/Arrivée à Troyes capitale historique de la Champagne
Facile

 

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English :

Departure from/arrival in Troyes, historic capital of Champagne

Deutsch :

Abfahrt/Ankunft in Troyes, der historischen Hauptstadt der Champagne

Italiano :

Itinerario 2 giorni e 1 notte
Partenza da/arrivo a Troyes, la capitale storica della Champagne

Español :

Itinerario 2 días y 1 noche
Salida/llegada a Troyes, capital histórica de Champaña

Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-06-19 par Aube en Champagne Attractivité

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