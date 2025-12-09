Éternoz Vallée du Lison Éternoz Doubs

Éternoz Vallée du Lison A pieds Très difficile

Éternoz Vallée du Lison Lavoir, Éternoz 25330 Éternoz Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 11490.0

La descente du plateau mène jusqu’aux rives des gorges sauvages du Lison avant un retour par le Bois des Bornes. Une immersion dans la biodiversité de la vallée du Lison.

Très difficile

English :

The descent from the plateau leads to the banks of the wild Lison gorges, before returning via the Bois des Bornes. An immersion in the biodiversity of the Lison valley.

Deutsch :

Der Abstieg vom Plateau führt bis zu den Ufern der wilden Schluchten des Lison, bevor der Rückweg durch den Bois des Bornes führt. Ein Eintauchen in die Biodiversität des Lison-Tals.

Italiano :

La discesa dall’altopiano conduce alle rive delle selvagge gole del Lison prima di rientrare attraverso il Bois des Bornes. Un’immersione nella biodiversità della valle del Lison.

Español :

El descenso desde la meseta lleva a las orillas de las salvajes gargantas del Lison antes de regresar por el Bois des Bornes. Una inmersión en la biodiversidad del valle del Lison.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-13 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data