Sentier du Jardin des Marnes Éternoz Doubs

Sentier du Jardin des Marnes 25330 Éternoz Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Espace botanique remarquable, plus de 200 espèces végétales sur 2 hectares de pelouses marneuses, bas-marais et forêt sur marnes dont 17 espèces d’orchidées. Visites conseillées de mai à octobre. Possibilité de visites guidées (réservation par téléphone 07.87.48.15.78).

+33 7 87 48 15 78

English :

Remarkable botanical space, more than 200 plant species on 2 hectares of marl grasslands, low marshes and forest on marls, including 17 species of orchids. Visits recommended from May to October. Possibility of guided tours (reservation by phone 07.87.48.15.78).

Deutsch :

Bemerkenswerter botanischer Raum, über 200 Pflanzenarten auf 2 Hektar Mergelrasen, Flachmoor und Wald auf Mergel, darunter 17 Orchideenarten. Empfohlene Besuche von Mai bis Oktober. Führungen möglich (Reservierung per Telefon: 07.87.48.15.78).

Italiano :

Notevole area botanica, più di 200 specie vegetali su 2 ettari di prateria di marna, palude bassa e foresta di marna, tra cui 17 specie di orchidee. Visite consigliate da maggio a ottobre. Possibilità di visite guidate (prenotazione telefonica: 07.87.48.15.78).

Español :

Notable zona botánica, más de 200 especies de plantas en 2 hectáreas de praderas de marga, marisma baja y bosque sobre marga, incluidas 17 especies de orquídeas. Visitas recomendadas de mayo a octubre. Posibilidad de visitas guiadas (reserva por teléfono: 07.87.48.15.78).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-25 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data