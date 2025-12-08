La Gauloise Éternoz Doubs

La Gauloise A pieds Difficulté moyenne

La Gauloise Chêne de la Liberté, Alaise 25330 Éternoz Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 7270.0 Tarif :

Au détour d’abris sous roche et d’un belvédère sur le Lison enserré dans ses gorges se dévoilent les vestiges de l’oppidum gaulois de Châtaillon.

https://explore.doubs.fr/trek/1981

English :

The remains of the Gaulish oppidum of Châtaillon can be seen from rock shelters and from a viewpoint overlooking the Lison river, which is hemmed in by gorges.

Deutsch :

Die Überreste des gallischen Oppidums von Châtaillon werden von Felsunterständen und einem Aussichtspunkt mit Blick auf den von seinen Schluchten umschlossenen Lison enthüllt.

Italiano :

I resti dell’oppidum gallico di Châtaillon sono visibili presso l’ansa dei ripari rocciosi e da un punto di vista che domina il Lison, chiuso dalle sue gole.

Español :

Los restos del oppidum galo de Châtaillon pueden verse en el recodo de los abrigos rocosos y desde un mirador que domina el Lison, acorralado por sus gargantas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data