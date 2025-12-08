Les Chandeliers Éternoz Doubs
Les Chandeliers Éternoz Doubs vendredi 1 mai 2026.
Les Chandeliers A pieds Difficulté moyenne
Les Chandeliers Moulin de Chiprey à Refrance Fontaine de la Brue à Eternoz 25330 Éternoz Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 6670.0 Tarif :
Les larges colonnes rocheuses, chandeliers, apparaissent au cœur de la forêt avant une halte bien méritée au bord des bassins de la Fontaine de Brue.
English :
The large, candelabra-like rock columns appear in the heart of the forest, before a well-deserved stop at the edge of the Fontaine de Brue pools.
Deutsch :
Die breiten Felssäulen, Kronleuchter, tauchen im Herzen des Waldes auf, bevor Sie eine wohlverdiente Pause an den Becken der Fontaine de Brue einlegen.
Italiano :
Le grandi colonne di roccia, simili a candelabri, emergono dal cuore della foresta, prima di una meritata pausa presso le vasche della Fontaine de Brue.
Español :
Las grandes columnas rocosas en forma de candelabro emergen del corazón del bosque, antes de un merecido descanso junto a los estanques de la Fontaine de Brue.
