Le jardin des îles Éternoz Doubs

2, rue du Martinet 25330 Éternoz Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Mosaïque de milieux, secs ou humides, d’ombre ou de plein soleil, de pelouses, d’herbes folles, de haies et de bosquets. Jardin-forêt traversé par deux ruisseaux ce verger ancien est en transition vers un jardin gourmand, fruitier et forestier. Plus de 60 variétés fruitières associées aux arbres nourriciers. Il accueille sur 6 000 m² la biodiversité de la flore des prairies humides du Jura et au détour des îles végétales, des plantes venues d’ailleurs. Visite sur RDV du 7 mai au 7 juillet.
+33 7 87 48 15 78
A mosaic of environments, dry or wet, shady or sunny, lawns, wild grasses, hedges and copses. Forest garden crossed by two streams: this ancient orchard is in transition to a gourmet fruit and forest garden. More than 60 varieties of fruit trees are combined with nourishing trees. The 6,000 m² orchard is home to the biodiversity of Jura wet meadow flora, as well as to plants from other parts of the world. Visits by appointment from May 7 to July 7.
Mosaik aus trockenen und feuchten, schattigen und sonnigen Lebensräumen, Rasenflächen, Wildkräutern, Hecken und Gehölzen. Waldgarten, der von zwei Bächen durchzogen wird: Dieser alte Obstgarten befindet sich im Übergang zu einem Feinschmecker-, Obst- und Waldgarten. Mehr als 60 Obstsorten, die mit Nahrungsbäumen verbunden sind. Auf 6000 m² beherbergt er die Artenvielfalt der Flora der Feuchtwiesen des Jura und auf den Umwegen der Pflanzeninseln auch Pflanzen aus anderen Ländern. Besichtigung nach vorheriger Anmeldung vom 7. Mai bis zum 7. Juli.
Un mosaico di ambienti, secchi o umidi, ombreggiati o in pieno sole, prati, erbe selvatiche, siepi e boschetti. Giardino forestale attraversato da due torrenti: questo antico frutteto è in fase di transizione verso un giardino gastronomico, frutticolo e forestale. Qui vengono coltivate più di 60 varietà di alberi da frutto in associazione con alberi da frutta. Il frutteto di 6.000 metri quadrati ospita la biodiversità della flora dei prati umidi del Giura, oltre a piante provenienti da altre parti del mondo. Visite su appuntamento dal 7 maggio al 7 luglio.
Un mosaico de ambientes, secos o húmedos, a la sombra o a pleno sol, césped, hierbas silvestres, setos y bosquecillos. Jardín forestal atravesado por dos arroyos: este antiguo huerto está en transición hacia un jardín gastronómico, frutal y forestal. Aquí se cultivan más de 60 variedades de árboles frutales en asociación con frutales. El huerto de 6.000 metros cuadrados alberga la biodiversidad de la flora de los prados húmedos del Jura, así como plantas de otras partes del mundo. Visitas concertadas del 7 de mayo al 7 de julio.
