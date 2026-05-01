Ex situ Thiers Puy-de-Dôme
Ex situ Thiers Puy-de-Dôme vendredi 1 mai 2026.
Ex situ
Ex situ 85 avenue Joseph Claussat Vallée des Usines 63300 Thiers Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
EX SITU est un parcours de sculptures en extérieur, accessible aux alentours du Creux de l’Enfer.
http://www.creuxdelenfer.fr/ +33 4 73 80 26 56
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English :
EX SITU is an outdoor sculpture trail in the vicinity of Le Creux de l’Enfer.
Deutsch :
EX SITU ist ein Skulpturenpfad im Freien, der in der Umgebung des Creux de l’Enfer zugänglich ist.
Italiano :
EX SITU è un percorso di scultura all’aperto, accessibile dal Creux de l’Enfer.
Español :
EX SITU es un recorrido escultórico al aire libre, accesible desde el Creux de l’Enfer.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-04-22 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme