Excursion commentée à la recherche des vestiges de la citadelle de Champtoceaux Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Excursion commentée à la recherche des vestiges de la citadelle de Champtoceaux

Excursion commentée à la recherche des vestiges de la citadelle de Champtoceaux 1 Place des Piliers 49270 Orée d’Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : Tarif :

Vous êtes en séjour dans les Mauges, non loin de Champtoceaux, et avez envie d’une excursion instructive sur le territoire ? Vous êtes un local prêt à percer les secrets de la citadelle ? La Clef des Sables a plus d’une escapade à vous proposer pour répondre à vos attentes !

+33 6 70 60 85 46

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English :

Are you staying in the Mauges, not far from Champtoceaux, and looking for an instructive excursion to the area? Are you a local ready to unlock the secrets of the citadel? La Clef des Sables has more than one escapade to suit you!

Deutsch :

Sie halten sich in den Mauges, unweit von Champtoceaux, auf und haben Lust auf einen lehrreichen Ausflug in die Gegend? Sind Sie ein Einheimischer, der bereit ist, die Geheimnisse der Zitadelle zu lüften? La Clef des Sables hat mehr als einen Ausflug für Sie parat, um Ihre Erwartungen zu erfüllen!

Italiano :

Soggiornate nelle Mauges, non lontano da Champtoceaux, e avete voglia di un’escursione istruttiva nella zona? Siete del posto e volete scoprire i segreti della cittadella? La Clef des Sables ha più di un’escursione adatta a voi!

Español :

¿Se aloja en Mauges, no lejos de Champtoceaux, y le apetece una excursión instructiva por la zona? ¿Es usted un lugareño dispuesto a descubrir los secretos de la ciudadela? La Clef des Sables tiene más de una escapada a su medida

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-01-29 par Anjou tourisme & attractivité