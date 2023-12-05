Exploration connectée de la forêt de la Comté Sallèdes Puy-de-Dôme

Exploration connectée de la forêt de la Comté

Exploration connectée de la forêt de la Comté D225 63270 Sallèdes Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

La biodiversité se cache partout, alors qu’attendez-vous pour la retrouver ?



Votre mission explorer toutes les formes de vie et autres secrets de la forêt.

https://ens.puy-de-dome.fr/accueil.html +33 4 73 62 09 91

English :

On the County’s Storytelling Trail, take a safe stroll: explore the forest with stories to touch, read and listen to. A 900-metre loop with very little difference in elevation and accessible ground for people with reduced mobility.

Deutsch :

Die biologische Vielfalt versteckt sich überall, also worauf warten Sie noch?



Deine Aufgabe ist es, alle Lebensformen und andere Geheimnisse des Waldes zu erforschen.

Italiano :

La biodiversità è ovunque, quindi cosa aspettate a trovarla?



La vostra missione: esplorare tutte le forme di vita e gli altri segreti della foresta.

Español :

La biodiversidad está en todas partes, ¿a qué espera para encontrarla?



Tu misión: explorar todas las formas de vida y otros secretos del bosque.

2023-12-05