Le sentier du pic des Gardelles, à la découverte de la flore Sallèdes Puy-de-Dôme

Le sentier du pic des Gardelles, à la découverte de la flore

Le sentier du pic des Gardelles, à la découverte de la flore D225 63270 Sallèdes Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

La situation géographique, le passé géologique et historique sont à l’origine de la grande diversité des milieux et habitats naturels de la forêt de la Comté. Elle accueille une très grande diversité floristique.

https://ens.puy-de-dome.fr/accueil.html +33 4 73 62 09 91

English : The Gardelles peak trail, discovering the flora

On the County’s Storytelling Trail, take a safe stroll: explore the forest with stories to touch, read and listen to. A 900-metre loop with very little difference in elevation and accessible ground for people with reduced mobility.

Deutsch :

Die geografische Lage, die geologische und historische Vergangenheit sind der Grund für die große Vielfalt an natürlichen Lebensräumen und Habitaten im Comté-Wald. Er beherbergt eine sehr große floristische Vielfalt.

Italiano :

La situazione geografica, il passato geologico e storico sono all’origine della grande diversità di ambienti e habitat naturali della Foresta della Contea. Ospita una flora molto ampia.

Español :

La situación geográfica y el pasado geológico e histórico están en el origen de la gran diversidad de ambientes y hábitats naturales del Bosque del Condado. Alberga una flora muy variada.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-03 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme