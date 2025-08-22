Le sentier du pic du Cheix Blanc, à la découverte de la faune Sallèdes Puy-de-Dôme
Le sentier du pic du Cheix Blanc, à la découverte de la faune Sallèdes Puy-de-Dôme vendredi 1 mai 2026.
Le sentier du pic du Cheix Blanc, à la découverte de la faune
Le sentier du pic du Cheix Blanc, à la découverte de la faune D225 63270 Sallèdes Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
En empruntant ce sentier d’interprétation interactif, vous pénétrez au cœur du monde animal de la forêt de la Comté.
https://ens.puy-de-dome.fr/accueil.html +33 4 73 62 09 91
English :
On the County’s Storytelling Trail, take a safe stroll: explore the forest with stories to touch, read and listen to. A 900-metre loop with very little difference in elevation and accessible ground for people with reduced mobility.
Deutsch :
Auf diesem interaktiven Lehrpfad tauchen Sie in die Tierwelt des Auenland-Waldes ein.
Italiano :
Questo percorso interpretativo interattivo vi porta nel cuore del mondo animale della Foresta della Contea.
Español :
Este sendero de interpretación interactivo le lleva al corazón del mundo animal del Bosque de la Comarca.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-08-30 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme