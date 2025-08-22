Le sentier du pic du Cheix Blanc, à la découverte de la faune Sallèdes Puy-de-Dôme

Le sentier du pic du Cheix Blanc, à la découverte de la faune

Le sentier du pic du Cheix Blanc, à la découverte de la faune D225 63270 Sallèdes Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

En empruntant ce sentier d’interprétation interactif, vous pénétrez au cœur du monde animal de la forêt de la Comté.

https://ens.puy-de-dome.fr/accueil.html +33 4 73 62 09 91

English :

On the County’s Storytelling Trail, take a safe stroll: explore the forest with stories to touch, read and listen to. A 900-metre loop with very little difference in elevation and accessible ground for people with reduced mobility.

Deutsch :

Auf diesem interaktiven Lehrpfad tauchen Sie in die Tierwelt des Auenland-Waldes ein.

Italiano :

Questo percorso interpretativo interattivo vi porta nel cuore del mondo animale della Foresta della Contea.

Español :

Este sendero de interpretación interactivo le lleva al corazón del mundo animal del Bosque de la Comarca.

