Le sentier des contes, un sentier pour tous dans l’Espace Naturel Sensible de la forêt de la Comté Sallèdes Puy-de-Dôme

Le sentier des contes, un sentier pour tous dans l’Espace Naturel Sensible de la forêt de la Comté

Le sentier des contes, un sentier pour tous dans l’Espace Naturel Sensible de la forêt de la Comté D225 63270 Sallèdes Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Sur le sentier des contes de la Comté, baladez-vous en sécurité explorez la forêt avec des histoires à toucher, à lire et à écouter. Une boucle de 900 mètres avec très peu de dénivelé et un sol accessible aux personnes à mobilité réduite.

https://ens.puy-de-dome.fr/accueil.html +33 4 73 62 09 91

English :

On the County’s Storytelling Trail, take a safe stroll: explore the forest with stories to touch, read and listen to. A 900-metre loop with very little difference in elevation and accessible ground for people with reduced mobility.

Deutsch :

Auf dem Märchenpfad des Auenlandes können Sie in Sicherheit spazieren gehen: Erkunden Sie den Wald mit Geschichten zum Anfassen, Lesen und Zuhören. Ein 900 Meter langer Rundweg mit sehr wenig Höhenunterschied und einem behindertengerechten Boden.

Italiano :

Sul Sentiero dei racconti della Contea, fate una passeggiata sicura: esplorate la foresta con storie da toccare, leggere e ascoltare. Un anello di 900 metri con un dislivello minimo e un pavimento accessibile alle persone a mobilità ridotta.

Español :

En el Sendero de los Cuentos de la Comarca, pasea con seguridad: explora el bosque con historias para tocar, leer y escuchar. Un bucle de 900 metros con muy poco desnivel y un suelo accesible para personas con movilidad reducida.

