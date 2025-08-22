Forêts et châteaux au sud de la Sologne bourbonnaise Neuilly-le-Réal Allier

Forêts et châteaux au sud de la Sologne bourbonnaise

Forêts et châteaux au sud de la Sologne bourbonnaise Le bourg 03340 Neuilly-le-Réal Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Cette boucle vous mène le long des petites routes de la Sologne bourbonnaise à la découverte des châteaux et maisons typiques de la région, nichées dans leur écrin de verdure au milieu des bois.

http://www.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14

English : Woods and castles in the south part of the Sologne bourbonnaise area

This loop leads you along the small roads of the Sologne bourbonnaise area to discover castles and typical houses in the middle of the woods.

Deutsch :

Dieser Rundweg führt Sie entlang der kleinen Straßen der Sologne bourbonnaise zu den typischen Schlössern und Häusern der Region, die inmitten der Wälder im Grünen liegen.

Italiano :

Questo anello vi conduce lungo le stradine della Sologne bourbonnaise alla scoperta dei castelli e delle case tipiche della regione, immerse nel verde in mezzo ai boschi.

Español :

Este bucle le lleva por las pequeñas carreteras de la Sologne bourbonnaise para descubrir los castillos y las casas típicas de la región, enclavados en su verde entorno en medio de los bosques.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-05 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme