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Rallye touristique Neuilly-le-Réal

Rallye touristique Neuilly-le-Réal vendredi 1 mai 2026.

Adresse : Champ de foire

Ville : 03340 Neuilly-le-Réal

Département : Allier

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif : 5 5 5 -10 ans (par enfant)

Neuilly-le-Réal

Rallye touristique

Champ de foire Neuilly-le-Réal Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

-10 ans (par enfant)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 08:30:00
fin : 2026-05-01 15:00:00

Date(s) :
2026-05-01

Rallye détente automobile à la découverte des paysages du bourbonnais.
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Champ de foire Neuilly-le-Réal 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 79 16 47 

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English :

A relaxing car rally to discover the Bourbonnais countryside.

L’événement Rallye touristique Neuilly-le-Réal a été mis à jour le 2026-04-15 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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