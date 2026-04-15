Rallye touristique Neuilly-le-Réal
Rallye touristique Neuilly-le-Réal vendredi 1 mai 2026.
Neuilly-le-Réal
Rallye touristique
Champ de foire Neuilly-le-Réal Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
-10 ans (par enfant)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 08:30:00
fin : 2026-05-01 15:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Rallye détente automobile à la découverte des paysages du bourbonnais.
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Champ de foire Neuilly-le-Réal 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 79 16 47
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English :
A relaxing car rally to discover the Bourbonnais countryside.
L’événement Rallye touristique Neuilly-le-Réal a été mis à jour le 2026-04-15 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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