PR 37 Circuit de Neuilly Neuilly-le-Réal Allier
PR 37 Circuit de Neuilly Neuilly-le-Réal Allier vendredi 1 mai 2026.
PR 37 Circuit de Neuilly
PR 37 Circuit de Neuilly Saint-Julien 03340 Neuilly-le-Réal Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Vous découvrirez autour de cette promenade, les alentours de Neuilly-le-Réal, avec sa campagne et son patrimoine bâti remarquable son église du XIXe siècle, ses maisons à pans de bois ou faites de briques polychromes.
http://www.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14
English :
Along the way, you’ll discover the countryside around Neuilly-le-Réal, with its remarkable built heritage: a 19th-century church, timber-framed and polychrome brick houses.
Deutsch :
Auf diesem Spaziergang entdecken Sie die Umgebung von Neuilly-le-Réal mit ihrer Landschaft und ihrem bemerkenswerten baulichen Erbe: ihre Kirche aus dem 19. Jahrhundert, ihre Fachwerkhäuser oder Häuser aus polychromen Ziegeln.
Italiano :
Lungo il percorso, scoprirete la zona di Neuilly-le-Réal, con la sua campagna e il suo notevole patrimonio edilizio: una chiesa del XIX secolo, case a graticcio e case in mattoni policromi.
Español :
Por el camino, descubrirá los alrededores de Neuilly-le-Réal, con su paisaje y su notable patrimonio construido: una iglesia del siglo XIX, casas con entramado de madera y casas de ladrillo policromado.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme