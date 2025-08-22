Géocaching dans le Veynois Veynes Hautes-Alpes

Géocaching dans le Veynois

Géocaching dans le Veynois 05400 Veynes Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

Si vous aimez les chasses aux trésors, la découverte du patrimoine et la randonnée pédestre alors vous allez adorer le géocaching ! Un mélange de toutes ses activités pour découvrir le Veynois de façon ludique et amusante.

https://www.geocaching.com/seek/nearest.aspx?origin_lat=44.5342&origin_long=5.82361&dist=31.06855 +33 4 92 57 27 43

English :

If you like treasure hunts, heritage discovery and hiking, then you’re going to love geocaching! A mix of all these activities to discover the Veynois in a fun and entertaining way.

Deutsch :

Wenn Sie Schatzsuchen, die Entdeckung des Kulturerbes und Wanderungen mögen, dann werden Sie das Geocaching lieben! Eine Mischung aus all diesen Aktivitäten, um das Veynois auf spielerische und unterhaltsame Weise zu entdecken.

Italiano :

Se vi piacciono le cacce al tesoro, la scoperta del patrimonio e le escursioni, allora amerete il geocaching! Un mix di tutte queste attività per scoprire il Veynois in modo divertente e simpatico.

Español :

Si te gusta la búsqueda del tesoro, descubrir el patrimonio y hacer senderismo, ¡te encantará el geocaching! Una mezcla de todas estas actividades para descubrir el Veynois de forma divertida y entretenida.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2018-01-26 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme