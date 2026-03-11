Sprintri Veynes
Sprintri Veynes samedi 16 mai 2026.
Sprintri
Plan d’eau des Iscles Veynes Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 08:00:00
fin : 2026-05-16 18:00:00
Date(s) :
2026-05-16
UNE EXPERIENCE TRIATHLON UNIQUE
Quel que soit votre parcours, votre âge ou vos ambitions, votre expérience d’athlète est au cœur de notre organisation.
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Plan d’eau des Iscles Veynes 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
A UNIQUE TRIATHLON EXPERIENCE
Whatever your background, age or ambitions, your experience as an athlete is at the heart of our organization.
L’événement Sprintri Veynes a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme des Sources du Buëch