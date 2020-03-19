Les cadrans solaires du Buëch Veynes Hautes-Alpes

Sources du Buëch 05400 Veynes Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur

Les cadrans constituent une spécialité d’art populaire du département des Hautes-Alpes qui en compte plus de 400 exemplaires dont 25 dans le Buëch. Comme chaque cadran indique l’heure solaire locale, chaque exemplaire est une création.

+33 4 92 57 27 43

English :

Sundials are a folk art specialty of the Hautes-Alpes department, which boasts over 400 examples, including 25 in the Buëch. As each dial indicates local solar time, each one is a unique creation.

Deutsch :

Zifferblätter sind eine Spezialität der Volkskunst im Département Hautes-Alpes, in dem es über 400 Exemplare gibt, davon 25 im Buëch. Da jedes Zifferblatt die lokale Sonnenzeit anzeigt, ist jedes Exemplar eine eigene Kreation.

Italiano :

Le meridiane sono una specialità artistica molto diffusa nel dipartimento delle Hautes-Alpes: se ne contano più di 400, di cui 25 nel Buëch. Poiché ogni quadrante indica l’ora solare locale, ogni quadrante è una creazione.

Español :

Los relojes de sol son una especialidad artística popular del departamento de los Altos Alpes, de los que hay más de 400, de los cuales 25 en el Buëch. Como cada esfera indica la hora solar local, cada una es una creación.

