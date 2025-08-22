Géocaching La petite & grande Histoire de nos Aïeux Condom Gers

Géocaching La petite & grande Histoire de nos Aïeux

Géocaching La petite & grande Histoire de nos Aïeux 5, Place Saint Pierre 32100 Condom Gers Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Chasseurs de mémoire ; entrez dans notre machine à remonter le temps, à la rencontre des femmes et des hommes qui ont marqué leur époque.

Apprenez-en plus sur nos aïeux, inconnus ou véritables héros gascons… Les rencontrer pour les garder en mémoire !

http://www.gers-armagnac.com/ +33 5 62 28 00 80

English :

Memory hunters, enter our time machine, and meet the men and women who left their mark on their era.

Learn more about our ancestors, whether unknown or true Gascon heroes… Meet them and remember them!

Deutsch :

Erinnerungsjäger; betreten Sie unsere Zeitmaschine, um Frauen und Männer zu treffen, die ihre Zeit geprägt haben.

Erfahren Sie mehr über unsere Vorfahren, ob unbekannt oder wahre Helden aus der Gascogne… Treffen Sie sie, um sie in Erinnerung zu behalten!

Italiano :

Cacciatori di memorie, entrate nella nostra macchina del tempo e incontrate gli uomini e le donne che hanno lasciato il segno nella loro epoca.

Scoprite di più sui nostri antenati, sconosciuti o veri eroi guasconi… Conosceteli e ricordateli!

Español :

Cazadores de recuerdos, entren en nuestra máquina del tiempo y conozcan a los hombres y mujeres que dejaron huella en su época.

Aprenda más sobre nuestros antepasados, ya sean desconocidos o verdaderos héroes gascones… ¡Conózcalos y recuérdelos!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-26 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme