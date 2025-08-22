Géocaching Les Clés des Champs Condom Gers

Géocaching Les Clés des Champs

Géocaching Les Clés des Champs 5, Place Saint Pierre 32100 Condom Gers Occitanie

Saurez-vous dénicher les 15 Clés parsemées dans nos paysages? À chaque serrure sa géocache. Aiguisez vos sens, vibrez au cœur d’une campagne qui se voit, s’écoute, se sent et se ressent.

15 lieux insolites pour jouer et percer les secrets de nos paysages.

http://www.gers-armagnac.com/ +33 5 62 28 00 80

English :

Can you find the 15 keys scattered across our landscapes? A geocache for every lock. Sharpen your senses and experience a countryside that can be seen, heard, smelled and felt.

15 unusual places to play and discover the secrets of our landscapes.

Deutsch :

Können Sie die 15 Schlüssel finden, die in unserer Landschaft verstreut sind? Für jedes Schloss gibt es einen Geocache. Schärfen Sie Ihre Sinne und erleben Sie eine Landschaft, die man sehen, hören, riechen und fühlen kann.

15 ungewöhnliche Orte zum Spielen und um die Geheimnisse unserer Landschaften zu lüften.

Italiano :

Riuscite a trovare le 15 chiavi disseminate nella nostra campagna? C’è una geocache per ogni serratura. Aguzzate i sensi e scoprite una campagna che si può vedere, sentire, annusare e percepire.

15 luoghi insoliti per giocare e scoprire i segreti dei nostri paesaggi.

Español :

¿Puedes encontrar las 15 llaves repartidas por nuestra campiña? Hay un geocaché para cada cerradura. Agudiza tus sentidos y experimenta un paisaje que puedes ver, oír, oler y sentir.

15 lugares insólitos para jugar y descubrir los secretos de nuestros paisajes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-26 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme