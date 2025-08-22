Géocaching Les Cachettes de la Biodiversité Condom Gers

Géocaching Les Cachettes de la Biodiversité

Géocaching Les Cachettes de la Biodiversité 5, Place Saint Pierre 32100 Condom Gers Occitanie

Chasseurs de trésors ; voici une activité ludique et gratuite pour réveiller votre envie de Nature ! Dénichez les mille lieux de Vie qu’abrite notre campagne pour en savoir plus sur nos écosystèmes gascons. Les comprendre pour les aimer et les protéger !

http://www.gers-armagnac.com/ +33 5 62 28 00 80

English :

Treasure hunters, here’s a fun, free activity to awaken your desire for Nature! Unearth the thousand places of Life in our countryside to find out more about our Gascony ecosystems. Understand them to love and protect them!

Deutsch :

Schatzsucher; hier ist eine spielerische und kostenlose Aktivität, um Ihre Lust auf die Natur zu wecken! Entdecken Sie die tausend Orte des Lebens, die unsere Landschaft beherbergt, um mehr über unsere Ökosysteme in der Gascogne zu erfahren. Verstehen Sie sie, um sie zu lieben und zu schützen!

Italiano :

Cacciatori di tesori, ecco un’attività divertente e gratuita per risvegliare la vostra voglia di natura! Scoprite i mille luoghi della vita nelle nostre campagne per conoscere meglio gli ecosistemi della Guascogna. Comprendeteli per poterli amare e proteggere!

Español :

Cazadores de tesoros, aquí tenéis una actividad lúdica y gratuita para despertar vuestro deseo por la naturaleza Desentierra los mil lugares de Vida de nuestros paisajes para conocer mejor nuestros ecosistemas gascones. Compréndelos para amarlos y protegerlos

