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Mai à Vélo 2026, Lycée Bossuet (Condom), Condom

Mai à Vélo 2026, Lycée Bossuet (Condom), Condom

Mai à Vélo 2026, Lycée Bossuet (Condom), Condom vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Lycée Bossuet (Condom)

Adresse : 42 Rue Jules Ferry, 32100 Condom, France

Ville : 32100 Condom

Département : Gers

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Lycée Bossuet (Condom) Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

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