Goulens, balade dans les coteaux de Gascogne Layrac Lot-et-Garonne

Goulens, balade dans les coteaux de Gascogne A pieds Facile

Goulens, balade dans les coteaux de Gascogne 47390 Layrac Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 6200.0 Tarif :

Ce circuit sans difficulté débute dans la plaine avant de grimper dans les coteaux plantés de vignes et de bois. Au retour, vous passerez au- dessus du lac de Goulens.

Facile

+33 5 53 66 14 14

English : Goulens, balade dans les coteaux de Gascogne

This easy circuit starts in the plain before climbing the hillsides planted with vines and woods. On the way back, you will pass over the lake of Goulens.

Deutsch : Goulens, balade dans les coteaux de Gascogne

Diese einfache Wanderung beginnt in der Ebene, bevor sie in die mit Weinbergen und Wäldern bepflanzten Hänge hinaufsteigt. Auf dem Rückweg fahren Sie über den See von Goulens.

Italiano :

Questo facile percorso inizia in pianura per poi salire sulle colline coltivate a vite e a bosco. Sulla via del ritorno, si passa sopra il lago di Goulens.

Español : Goulens, balade dans les coteaux de Gascogne

Esta ruta fácil comienza en la llanura antes de subir por las laderas plantadas de viñas y bosques. En el camino de vuelta, pasará por encima del lago de Goulens.

