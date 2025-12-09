Gounefay Pontarlier Doubs

Gounefay Difficulté moyenne

Gounefay Chalet du Gounefay 25300 Pontarlier Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Distance : 5620.0

Découverte de beaux pâturages d’altitude et d’un merveilleux point de vue sur les Alpes et les sommets alentours si le temps le permet.

English :

Discover beautiful high-altitude pastures and marvellous views of the Alps and surrounding peaks, weather permitting.

Deutsch :

Entdecken Sie schöne Hochweiden und einen wunderbaren Ausblick auf die Alpen und die umliegenden Gipfel, wenn das Wetter es zulässt.

Italiano :

Scoprite gli splendidi pascoli d’alta quota e le meravigliose viste sulle Alpi e sulle cime circostanti, tempo permettendo.

Español :

Descubra los hermosos pastos de altura y las maravillosas vistas de los Alpes y las cumbres circundantes, si el tiempo lo permite.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-13 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data