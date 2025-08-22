GR2013 A06 De Martigues à la Gare de Croix Sainte Martigues Bouches-du-Rhône

GR2013 A06 De Martigues à la Gare de Croix Sainte

GR2013 A06 De Martigues à la Gare de Croix Sainte Places des Aires 13500 Martigues Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : 90 Distance : 7100.0 Tarif :

Tronçon A06 du GR2013. Au départ de Martigues vers Gare de Croix Sainte (Martigues). Un trajet de 7,1km pour découvrir une vue sur le paysage industriel de Martigues.

+33 4 42 42 31 10

English :

Section A06 of the GR2013. From Martigues to Croix Sainte station (Martigues). A 7.1km route to discover the industrial landscape of Martigues.

Deutsch :

Abschnitt A06 des GR2013. Von Martigues aus zum Bahnhof Croix Sainte (Martigues). Eine 7,1 km lange Strecke, auf der Sie einen Blick auf die Industrielandschaft von Martigues werfen können.

Italiano :

Sezione A06 del GR2013. Da Martigues alla stazione di Croix Sainte (Martigues). Un percorso di 7,1 km per scoprire una vista sul paesaggio industriale di Martigues.

Español :

Sección A06 del GR2013. De Martigues a la estación Croix Sainte (Martigues). Un recorrido de 7,1 km para descubrir una vista del paisaje industrial de Martigues.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-12 par Provence Tourisme